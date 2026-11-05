Zodiac-Jrd-Mkj: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zodiac-Jrd-Mkj äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,86 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 103,3 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 102,9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at