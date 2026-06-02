02.06.2026 06:31:29

Zodiac-Jrd-Mkj stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zodiac-Jrd-Mkj hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zodiac-Jrd-Mkj im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 79,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 47,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,97 INR beziffert, während im Vorjahr 0,640 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 452,59 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 96,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Zodiac-Jrd-Mkj einen Umsatz von 229,86 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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