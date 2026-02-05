|
05.02.2026 06:31:28
Zodiac Ventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Zodiac Ventures hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zodiac Ventures in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,3 Millionen INR im Vergleich zu 7,1 Millionen INR im Vorjahresquartal.
* pro Trade? Hier informieren!
