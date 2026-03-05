Scott Corporation Aktie
ISIN: AU000000SCC7
|
05.03.2026 11:38:00
Zölle: US-Gericht verpflichtet zur Rückzahlung - Scott Bessent will neue Zölle von 15 Prozent
Importeure haben in den USA Anspruch auf Rückzahlung illegal eingetriebener Zölle, wie nun ein weiteres Gericht entschieden hat. US-Finanzminister Bessent kündigt derweil einen neuen Zollsatz an, »wahrscheinlich« noch diese Woche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
