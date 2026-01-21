Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

21.01.2026 02:57:57

"Zölle kriechen in die Preise": Amazon-Chef sieht US-Kunden als Opfer der Zollpolitik

Wer zahlt die Zeche für Trumps Zollpolitik? Die Analyse von Amazon-Chef Jassy dürfte dem US-Präsidenten nicht gefallen. Der Manager erwartet einen deutlichen Anstieg der Preise für US-Bürger. Die Lager seien leer, nun schlügen die Zölle allmählich durch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Amazon

