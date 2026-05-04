|30.04.26
|Comeback für Ausbrecher
|27.04.26
|Eine kurze Woche der Notenbanken
|20.04.26
|Verpuffte Friedenshoffnung
|16.04.26
|Der Nahostkonflikt bestimmt die Kurse
|08.04.26
|Zwischen Hoffen und Bangen
|23.03.26
|Der Krieg und seine Folgen beherrschen die Märkte
|18.03.26
|Börsen bleiben im Banne des Krieges
|09.03.26
|Der Ölpreis drückt die Anlegerstimmung
|02.03.26
|Flucht in sichere Häfen
|23.02.26
|Positive Signale und politische Sorgen
TecDAX
|
3 707,85
|
10,69
|
0,29 %
|
04.05.2026 15:24:57
Zölle - und ewig grüßt das Murmeltier
Rückblick: Wochenplus vor dem langen Wochenende
Vor allem am Donnerstag griffen sie dann aber wieder zu und sorgten damit dafür, dass sich die Börsen letztlich mit einem Wochenplus in das verlängerte Mai-Wochenende verabschiedeten. Gründe dafür waren nach Angaben von Marktteilnehmern die wieder fallenden Ölpreise sowie Impulse durch eine starke Quartalsberichtssaison vor allem in den USA. Die Tatsache, dass sowohl die Fed als auch die EZB ihre Zinsen trotz der Inflationsgefahren noch unverändert ließen, bewegte die Märkte dagegen kaum. Dies war allgemein erwartet worden.
Unter dem Strich legte der Deutsche Aktienindex (Dax) im Wochenvergleich um 0,7 Prozent auf 24.292,38 Punkte zu. Der MDax machte 1,1 Prozent auf 30.589,95 Zähler gut, und der TecDax verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 3.697,16 Punkte.
Airbus im Höhenflug, Autowerte im Sinkflug
Zu den größten Gewinnern im Dax zählten Airbus mit einem Plus von 4,7 Prozent. Wesentlicher Grund dafür waren die neuesten Quartalszahlen des Flugzeugherstellers. Bei Volkswagen (-1,2 Prozent) und Porsche (-1,7 Prozent) ging es nach den neuesten Quartalszahlen dagegen nach unten. Auch die Quartalsbilanzen von Mercedes-Benz (-1,4 Prozent) und MTU (-1,2 Prozent) kamen am Markt nicht sonderlich gut an.
Anleihen: Merkliche Kursverluste
Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben entgegen dem generellen Trend am Aktienmarkt in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben. Grund dafür waren vor allem anziehende Ölpreise und die Angst vor einer weiter steigenden Inflationsrate. Zudem gehen Volkswirte inzwischen davon aus, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsen aufgrund dessen womöglich bereits im Juli anheben wird. Zwar erholten sich die Kurse am Donnerstag wieder etwas, aber unter dem Strich stiegen die Renditen aufgrund der Kursverluste merklich. So warf die richtungsweisende zehnjährige Bundesanleihe im späten Handel am Donnerstag eine Rendite von 3,03 Prozent ab. Das waren 4 Hundertstel mehr als eine Woche zuvor. Die Umlaufrendite stieg im Wochenvergleich um 7 Basispunkte auf 3,08 Prozent.
USA: Fortgesetzte Rekordjagd
Die US-Börsen wiederum haben in der vergangenen Woche ihre Rekordjagd fortgesetzt. Vor allem angetrieben von guten Unternehmensdaten im Rahmen der laufenden Bilanzberichtssaison und den gegen Wochenende wieder fallenden Ölpreisen erreichten einige der führenden Indizes neue Allzeit-Hochs. So beendete der S&P-500-Index den Handel am Freitag auf dem Rekordhoch von 7.230,12 Punkten. Dies war ein Wochenplus von 0,9 Prozent. Auch der Nasdaq-Composite-Index schloss am Freitag auf einem Rekordhoch. Der Schlussstand von 25.114,44 bedeutete im Wochenvergleich einen Zuwachs um 1,1 Prozent. Der Dow-Jones-Index wiederum legte innerhalb der vergangenen Woche um 0,5 Prozent auf 49.499,27 Zähler zu.
Ausblick: Der Iran-Krieg bleibt im Blickfeld
Noch immer sind der Iran-Krieg und die dadurch verursachten wirtschaftlichen Verwerfungen das Thema, auf das alle an der Börse schauen. Dies hat sich in der vergangenen Woche gezeigt, und dies wird nach Auffassung so gut wie aller Marktteilnehmer auch in der neuen Woche der Fall sein. Dass der Iran den USA einen neuen Friedens-Vorschlag übermittelt hat und die USA darauf wohl am Wochenende geantwortet haben, nährt unter den Börsianern leichte Hoffnungen auf ein Ende des Konflikts. Wie zu all dem die sonntägliche Ankündigung von US-Präsident Trump passt, dass die USA die in der Straße von Hormus festsitzenden Schiffe ab diesem Montag befreien werden, bleibt allerdings abzuwarten. Auch wenn sie möglicherweise nicht mehr als heiße Luft ist, hat die Meldung zumindest am Sonntag US-Futures gestützt.
Und die Zölle sind wieder da
Zweites wesentliches Thema könnten die angekündigten höheren US-Zölle auf europäische Automobile sein. Immerhin prognostizierte Clemens Fuest, der Präsident des Ifo-Instituts, dass Deutschland in diesem Jahr eine Rezession drohe, falls sich daraus ein neuer Handelskrieg entwickle. Insofern dürften die Börsianer gespannt auf die Reaktion aus Brüssel auf die neuen Zölle sein. Unverändert nur für die Randnotizen zuständig sind dagegen nach Auffassung der meisten Beobachter die sonstigen allgemeinen Wirtschaftsthemen. Davon stehen - siehe Auflistung unten - in der neuen Woche allerdings wieder einige im Kalender. Sie alle dürften darauf abgeklopft werden, ob und in welchem Umfang sie Auswirkungen des Iran-Kriegs widerspiegeln.
Gut gefüllter Unternehmenskalender
Unverändert gut gefüllt ist derweil der Unternehmenskalender. Im Rahmen der Quartalsberichtssaison legen z. B. am Dienstag Covestro, Infineon und Schaeffler neue Zahlen vor. Am Mittwoch folgenden unter anderem Daimler Truck, HelloFresh, die Lufthansa und Renk - und am Donnerstag Henkel und die BayWa. Unter den meist beachteten Quartalszahlen von US-Titeln dürften am Dienstag AMD stehen und am Mittwoch Uber sowie Walt Disney.
Ausgewählte wichtige Termine der Woche
Montag, 04.05: HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes für Deutschland; Entwicklung des Investorenvertrauens in der Eurozone; Auftragseingänge der Industrie in den USA.
Dienstag, 05.05: ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe in den USA; ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe in den USA.
Mittwoch, 06.05: HCOB EMI Gesamtindex und HCOB EMI Dienstleistungsindex für Deutschland; Erzeugerpreisindex für die Eurozone; ADP Beschäftigungsänderungen in den USA.
Donnerstag, 07.05: Entwicklung der Werkaufträge in Deutschland; Einzelhandelsumsätze in Deutschland; Erstanträge zur Arbeitslosenunterstützung in den USA; Entwicklung der Lohnstückkosten in den USA.
Freitag, 08.05: Entwicklung der deutschen Handelsbilanz; Entwicklung der Industrieproduktion in Deutschland; Entwicklung der Stundenlöhne in den USA; Entwicklung der Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA; US-Arbeitslosenquote.
Samstag, 09.05: Chinesische Handelsbilanz.
Ulrich Kirstein ist Pressesprecher der Börse gettex. Der Betriebswirt und Kunsthistoriker schreibt über Literatur und Börse, interviewt alle 14 Tage in Börse am Donnerstag den Leiter Marktsteuerung und hat u.a. mit Christine Bortenlänger Börse für Dummies und Aktien für Dummies verfasst.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 707,85
|0,29%
Weitere Artikel dieses Kolumnisten
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.