Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
10.03.2026 07:35:40
Zölle und Porsche belasten: Gewinn bei Volkswagen um knapp die Hälfte eingebrochen
Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im vergangenen Jahr deutlich eingebrochen, wie die Wolfsburger mitteilen. Ein Grund dafür sind die US-Zölle. In diesem Jahr wird ein Umsatzplus erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
