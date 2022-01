Zogenix-Aktie schießt hoch: UCB schlägt zu - 72 Prozent Aufschlag

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Biotech-Sektor steht seit Jahresbeginn kräftig unter Beschuss. Schließlich gelten die oft nicht profitabel agierenden Unternehmen doch als sehr zinssensitiv. Doch in den teils äußerst günstigen liegen auch attraktive Kaufchancen. Eine davon hat nun der Pharma-Konzern UCB genutzt und zugeschlagen.Für 1,9 Milliarden Dollar oder umgerechnet 26 Dollar je Aktie plus eine potenzielle Cashzahlung von zwei Dollar pro Papier schnappen sich die Belgier die Biotech-Firma Zogenix . Das entspricht einem satten Aufschlag von 72 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Tage.Mit Fintepla verfügt Zogenix über ein Medikament zur Behandlung von Krampfanfällen im Zusammenhang mit dem Dravet-Syndrom. Dabei handelt es sich um eine Form der Epilepsie, die bei Kindern auftritt.Die Aktie von Zogenix nähert sich im vorbörslichen US-Handel dem Angebotspreis von UCB an. Beide Aktien befinden sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des AKTTIONÄR.Allerdings geht die Redaktion davon aus, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Deals folgen werden. Die Bewertungen sind teilweise einfach zu günstig für die großen Pharma- und Biotech-Unternehmen, die ihre Pipelines ausbauen wollen oder müssen.