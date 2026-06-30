Zojirushi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zojirushi präsentierte in der am 29.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,19 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,93 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 21,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at