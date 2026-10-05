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05.10.2026 06:31:29
Zojirushi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zojirushi hat am 02.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,57 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 11,61 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zojirushi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 17,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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