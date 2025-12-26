Zojirushi präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zojirushi hat am 25.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 24,21 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zojirushi einen Umsatz von 21,49 Milliarden JPY eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 92,30 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 96,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 91,15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 87,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at