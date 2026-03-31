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31.03.2026 06:31:29
Zojirushi veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Zojirushi hat am 30.03.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,93 JPY je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent auf 30,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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