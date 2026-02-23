SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Schwieriges Marktumfeld
|
23.02.2026 09:45:39
Zoll-Angst am Markt drückt auf Exporttitel: Aktien von SAP und Co. geben nach
Als defensiv erachtete Branchen erging es besser. US-Präsident Donald Trump droht mit neuen Zöllen, nachdem seine bisherige Zollpolitik vor dem obersten US-Gericht kurz vor dem Wochenende eine Abfuhr erhalten hatte. Die Unsicherheit am Aktienmarkt nimmt nun wieder zu. Marktbeobachter sprechen von Zollchaos. Unternehmen wird die Planungsrundlage immer mehr entzogen.
Von Zöllen besonders anhängige Branchen wie Technologie, Automobil und Chemie verbuchten im Handel Kursverluste. Versorger, Versicherungen und Telekommunikation hielten sich besser.
Im DAX lagen SAP via XETRA zuletzt mit minus 2,06 Prozent bei 170,22 Euro hinten. Commerzbank und Henkel waren vorne mit moderaten Zuwächsen dabei. Für die Papiere der Commerzbank geht es um 1,45 Prozent aufwärts auf 34,99 Euro, während Henkel um 0,82 Prozent zulegt auf 83,34 Euro. Im EuroStoxx lagen Enel vorne mit plus 4,23 Prozent auf 9,466 Euro, auch getragen von einer geplanten Dividendenerhöhung.
/ajx/mis
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com,SAP AG
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel TecDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
20.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)