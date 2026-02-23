SAP Aktie

Schwieriges Marktumfeld 23.02.2026 09:45:39

Zoll-Angst am Markt drückt auf Exporttitel: Aktien von SAP und Co. geben nach

Zoll-Angst am Markt drückt auf Exporttitel: Aktien von SAP und Co. geben nach

Im von neuen Zollsorgen geprägten Marktumfeld haben am Montag zyklische Exportsektoren am stärksten gelitten.

Als defensiv erachtete Branchen erging es besser. US-Präsident Donald Trump droht mit neuen Zöllen, nachdem seine bisherige Zollpolitik vor dem obersten US-Gericht kurz vor dem Wochenende eine Abfuhr erhalten hatte. Die Unsicherheit am Aktienmarkt nimmt nun wieder zu. Marktbeobachter sprechen von Zollchaos. Unternehmen wird die Planungsrundlage immer mehr entzogen.

Von Zöllen besonders anhängige Branchen wie Technologie, Automobil und Chemie verbuchten im Handel Kursverluste. Versorger, Versicherungen und Telekommunikation hielten sich besser.

Im DAX lagen SAP via XETRA zuletzt mit minus 2,06 Prozent bei 170,22 Euro hinten. Commerzbank und Henkel waren vorne mit moderaten Zuwächsen dabei. Für die Papiere der Commerzbank geht es um 1,45 Prozent aufwärts auf 34,99 Euro, während Henkel um 0,82 Prozent zulegt auf 83,34 Euro. Im EuroStoxx lagen Enel vorne mit plus 4,23 Prozent auf 9,466 Euro, auch getragen von einer geplanten Dividendenerhöhung.

/ajx/mis

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

