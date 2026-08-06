Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Jahresziele bestätigt

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenhersteller RATIONAL hat im zweiten Quartal überraschend stark von zurückerstatteten Zöllen der USA profitiert. Während der Umsatz im Jahresvergleich nur um vier Prozent auf knapp 324 Millionen Euro stieg, sprang der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 16 Prozent auf 94 Millionen Euro nach oben. Vorstandschef Peter Stadelmann sieht das Unternehmen dank eines gestiegenen Auftragsbestands auf gutem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum im zweiten Halbjahr und bestätigte seine Ziele für 2026.

Dank der Rückzahlung der Zölle sprang die operative Marge im zweiten Quartal von 26,1 auf 29 Prozent, wie Rational am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auch der Überschuss legte stärker zu als gedacht, nämlich um 15 Prozent auf 73 Millionen Euro.

"Die Zollrückerstattung wirkt sich in diesem Jahr positiv auf unsere Ergebnisentwicklung aus und schafft zusätzlichen Spielraum, um die derzeitigen Belastungen aus höheren Material-, Logistik- und Zollkosten abzufedern", sagte Finanzchef Jörg Walter. Für das Gesamtjahr rechnet das Management jedoch weiter mit einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent. In den ersten sechs Monaten lag sie mit 26,5 Prozent oberhalb dieser Spanne./stw/jsl/he