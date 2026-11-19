Die digitale Zollabfertigung an den Vorarlberger Grenzübergängen zur Schweiz und nach Liechtenstein ist seit 1. November im Vollbetrieb. Umgestellt wurden die Standorte Höchst (Bez. Bregenz), Mäder und Meiningen (Bez. Feldkirch) sowie Hohenems und Lustenau (Bez. Dornbirn), teilten das Finanzministerium und das Land Vorarlberg am Donnerstag zur offiziellen Eröffnung des Systems "Smart Border Austria" mit. Dieses bringe mehr Effizienz und soll Staus an den Grenzen beenden.

Nach einem Testbetrieb in Feldkirch-Tisis sei die Zollabwicklung nun flächendeckend digitalisiert worden. Durch die elektronische Voranmeldung, bei der das Kennzeichen erfasst wird, dauere die Abfertigung durchschnittlich 21 Sekunden. Im bisherigen Verfahren mit verpflichtender Anfahrt zur Zollstelle Wolfurt habe die Abwicklung laut den Angaben rund zwei Stunden beansprucht. Bis zu drei Fahrzeuge pro Richtung könnten nun pro Minute abgefertigt werden. Nach Angaben des Landes passieren täglich rund 2.000 Fahrzeuge die betroffenen Zollstellen. Das Finanzministerium investierte rund 18,4 Millionen Euro, das Land Vorarlberg übernahm die Kosten für die Adaptierung der Landesstraßen in Höhe von rund 700.000 Euro.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sah ein vorbildliches Projekt, das die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts steigere: "Wir sind die erste EU-Außengrenze, die den digitalisierten Grenzübertritt ermöglicht." Die Abläufe für den Zoll und die Transportwirtschaft würden effizienter, damit gebe es nun keinen Lkw-Stau an den Grenzen zur Schweiz und Liechtenstein mehr. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bezeichnete die digitale Abfertigung als "Meilenstein für die heimische Wirtschaft".

agr/tsk