|
19.11.2026 14:39:00
Zollabfertigung an Vorarlberger EU-Grenzen nun digital
Nach einem Testbetrieb in Feldkirch-Tisis sei die Zollabwicklung nun flächendeckend digitalisiert worden. Durch die elektronische Voranmeldung, bei der das Kennzeichen erfasst wird, dauere die Abfertigung durchschnittlich 21 Sekunden. Im bisherigen Verfahren mit verpflichtender Anfahrt zur Zollstelle Wolfurt habe die Abwicklung laut den Angaben rund zwei Stunden beansprucht. Bis zu drei Fahrzeuge pro Richtung könnten nun pro Minute abgefertigt werden. Nach Angaben des Landes passieren täglich rund 2.000 Fahrzeuge die betroffenen Zollstellen. Das Finanzministerium investierte rund 18,4 Millionen Euro, das Land Vorarlberg übernahm die Kosten für die Adaptierung der Landesstraßen in Höhe von rund 700.000 Euro.
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sah ein vorbildliches Projekt, das die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts steigere: "Wir sind die erste EU-Außengrenze, die den digitalisierten Grenzübertritt ermöglicht." Die Abläufe für den Zoll und die Transportwirtschaft würden effizienter, damit gebe es nun keinen Lkw-Stau an den Grenzen zur Schweiz und Liechtenstein mehr. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) bezeichnete die digitale Abfertigung als "Meilenstein für die heimische Wirtschaft".
agr/tsk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung drückt den ATX ins Minus -- DAX ebenfalls deutlich schwächer -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet Verluste. Auch am deutschen Markt prägen rote Vorzeichen das Bild. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.