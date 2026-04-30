30.04.2026 06:31:29

Zomato präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zomato ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zomato die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 196,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 172,92 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 58,33 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,400 INR. Im Vorjahr waren 0,600 INR je Aktie erzielt worden.

Zomato hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 543,64 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 168,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 202,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,453 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 548,81 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at

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