Zomato: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zomato hat am 21.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 201,85 Prozent auf 163,15 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 54,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at