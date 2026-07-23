Zomato: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zomato hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zomato 0,030 INR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 202,11 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 182,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zomato einen Umsatz von 71,67 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,219 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 201,10 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at