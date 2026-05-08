Zomedica hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zomedica hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at