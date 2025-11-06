Zomedica legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zomedica äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Zomedica hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at