Zomedica: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zomedica ließ sich am 16.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zomedica die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32,53 Prozent auf 10,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,080 USD. Im Vorjahr waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 32,03 Millionen USD gegenüber 27,29 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at