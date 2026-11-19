Zone Frontier B äußerte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zone Frontier B ein Ergebnis je Aktie von -29,600 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zone Frontier B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,4 Millionen USD im Vergleich zu 0,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at