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19.11.2026 06:31:28
Zone Frontier B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Zone Frontier B äußerte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zone Frontier B ein Ergebnis je Aktie von -29,600 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zone Frontier B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,4 Millionen USD im Vergleich zu 0,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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