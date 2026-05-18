Zoned Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zoned Properties stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,62 Prozent auf 1,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at