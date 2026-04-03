Zoned Properties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zoned Properties hat am 01.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,63 Prozent zurück. Hier wurden 1,2 Millionen USD gegenüber 1,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Zoned Properties vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,240 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Zoned Properties im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,14 Millionen USD. Im Vorjahr waren 3,79 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at