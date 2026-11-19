Zoned Properties lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,43 USD. Im letzten Jahr hatte Zoned Properties einen Gewinn von 0,020 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at