Agent Aktie

Agent für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004

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02.06.2026 17:02:00

Zoom: KI-Agent schließt ab, was Meetings beginnen

ZoomMate soll Meetings direkt in fertige Arbeit überführen: Der KI-Agent greift auf Salesforce, Jira und Microsoft 365 zu und stößt Aktionen an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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