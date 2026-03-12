ZOOM Aktie
WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008
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12.03.2026 14:32:00
Zoom: Netzwerkangriffe auf kritische Sicherheitslücke möglich
In der Videokonferenzsoftware von Zoom finden sich teils kritische Sicherheitslücken. Angreifer aus dem Netz können Rechte ausweiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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