ZOOM: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ZOOM hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,89 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -41,900 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 4,45 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ZOOM 3,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at