Zoom Communications-Aktie fällt: Konzern legt beim Umsatz zu, enttäuscht leicht beim Gewinn
Beim Umsatz gingen die Schätzungen der Analysten im Schnitt von 1,23 Milliarden US-Dollar aus. Tatsächlich setzte Zoom im abgelaufenen Jahresviertel 1,247 Milliarden US-Dollar um, nach 1,18 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.
Für das beendete Geschäftsjahr hatten Analysten im Vorfeld einen Gewinn je Aktie von durchschnittlich 5,97 US-Dollar erwartet. Tatsächlich belief sich das EPS auf 6,18 US-Dollar, nachdem im vorherigen Fiskaljahr 3,21 US-Dollar erzielt worden waren.
Den Jahresumsatz hatten die Experten auf 4,86 Milliarden US-Dollar taxiert. Zoom erwirtschaftete im Gesamtjahr tatsächlich 4,86 Milliarden US-Dollar - nach 4,67 Milliarden US-Dollar im vorangegangenen Geschäftsjahr.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ geht es für die Zoom-Aktie zeitweise 1,26 Prozent auf 84,35 US-Dollar abwärts. Redaktion finanzen.at
