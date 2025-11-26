Zoom Communications: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zoom Communications gab am 24.11.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at