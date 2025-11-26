|
26.11.2025 06:31:28
Zoom Communications: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zoom Communications gab am 24.11.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!