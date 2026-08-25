Zoom Communications Aktie

Zoom Communications für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGJ2 / ISIN: US98980L1017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.08.2026 22:19:28

Zoom Communications, Inc. Profit Climbs In Q2

(RTTNews) - Zoom Communications, Inc. (ZM) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $1.542 billion, or $5.15 per share. This compares with $358.59 million, or $1.16 per share, last year.

Excluding items, Zoom Communications, Inc. reported adjusted earnings of $464.01 million or $1.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.9% to $1.277 billion from $1.217 billion last year.

Zoom Communications, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.542 Bln. vs. $358.59 Mln. last year. -EPS: $5.15 vs. $1.16 last year. -Revenue: $1.277 Bln vs. $1.217 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.46 To $ 1.48 Next quarter revenue guidance: $ 1.275 B To $ 1.280 B Full year EPS guidance: $ 6.08 To $ 6.12 Full year revenue guidance: $ 5.085 B To $ 5.095 B

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zoom Communications

mehr Nachrichten

Analysen zu Zoom Communications

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zoom Communications 86,26 -3,92% Zoom Communications

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:33 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz voraus: ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stärker -- Wall Street schlussendlich höher -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Handel tendierte am Dienstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Plus. Die Wall Street zeigte sich fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen