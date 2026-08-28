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28.08.2026 06:31:29
Zoom Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zoom Communications gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 5,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,28 Milliarden USD im Vergleich zu 1,22 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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