Zoom Communications präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,01 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,29 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at