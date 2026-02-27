|
Zoom Communications: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Zoom Communications hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zoom Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Zoom Communications im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoom Communications 1,18 Milliarden USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 6,18 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Communications einen Gewinn von 3,21 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
