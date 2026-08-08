ZOOM Aktie

ZOOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.08.2026 14:00:01

Zoom Director Santiago Subotovsky Sells 7,911 Shares for $802,000

Santiago Subotovsky, Director at Zoom Communications, Inc. (NASDAQ:ZM), reported a sale of 7,911 shares of Class A Common Stock on August 4, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($101.33); post-transaction value based on August 04, 2026 market close ($102.12).Zoom Communications operates as a leading provider of unified communications and collaboration solutions with a global footprint spanning the Americas, Asia Pacific, and Europe, the Middle East, and Africa (EMEA). The company has demonstrated substantial scale with $4.9 billion in TTM revenue and $2.1 billion in TTM net income, reflecting strong operational efficiency and market demand for remote communication infrastructure. Founded in 2011 and headquartered in San Jose, California, Zoom maintains a competitive advantage through its intuitive platform design, reliable service delivery, and extensive integration ecosystem that addresses evolving workplace communication requirements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ZOOM CORP Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu ZOOM CORP Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ZOOM CORP Registered Shs 645,00 1,26% ZOOM CORP Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen