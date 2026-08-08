ZOOM Aktie
WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008
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08.08.2026 14:00:01
Zoom Director Santiago Subotovsky Sells 7,911 Shares for $802,000
Santiago Subotovsky, Director at Zoom Communications, Inc. (NASDAQ:ZM), reported a sale of 7,911 shares of Class A Common Stock on August 4, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($101.33); post-transaction value based on August 04, 2026 market close ($102.12).Zoom Communications operates as a leading provider of unified communications and collaboration solutions with a global footprint spanning the Americas, Asia Pacific, and Europe, the Middle East, and Africa (EMEA). The company has demonstrated substantial scale with $4.9 billion in TTM revenue and $2.1 billion in TTM net income, reflecting strong operational efficiency and market demand for remote communication infrastructure. Founded in 2011 and headquartered in San Jose, California, Zoom maintains a competitive advantage through its intuitive platform design, reliable service delivery, and extensive integration ecosystem that addresses evolving workplace communication requirements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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