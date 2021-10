Zoom für „Unified Communications as a Service“ im 2021 Gartner® Magic Quadrant™ zum Marktführer gekürt

SAN JOSE, Kalifornien, Oct. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM), gab heute bekannt, dass Zoom vom Analystenunternehmen Gartner im Magic Quadrant 2021 zum Marktführer im Bereich "Unified Communications as a Service" (UCaaS) ernannt wurde. Dies ist das zweite Mal in Folge, dass Zoom im Gartner Magic Quadrant zum Marktführer in der UCaaS-Branche (die erste Auszeichnung erhielt Zoom im Jahr 2020) gekürt wurde.



Im Bericht wurden 14 Unternehmen aus der UCaaS-Branche analysiert – und Zoom als Marktführer ausgezeichnet.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Gartner Zoom im zweiten Jahr in Folge im Magic Quadrant als Marktführer in der UCaaS-Branche ausgezeichnet hat", so Eric S. Yuan, CEO von Zoom. "Zoom ist bestrebt, reibungslose, zuverlässige und sichere Technologien bereitzustellen, um eine moderne, dezentral arbeitende Belegschaft zu unterstützen, und wir sind der Meinung, dass wir aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und Zugänglichkeit unserer UCaaS-Lösungen, einschließlich Zoom Meetings, Zoom Chat und Zoom Phone, ausgezeichnet wurden. Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, aktuelle und neue Kommunikationsanforderungen zu erfüllen und unsere globale Kunden voll und ganz zufriedenzustellen."

Eine kostenlose Ausgabe des Berichts "2021 Gartner Magic Quadrant 2021 for UCaaS" finden Sie unter zoom.us/gartner .

Haftungsausschluss:

Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, Rafael Benitez, Megan Fernandez, Daniel O'Connell, Christopher Trueman, Pankil Sheth, 18. Oktober 2021 – Für Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide Report

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seiner Tochtergesellschaften in den USA und weltweit und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Bewertungsberichte spiegeln die Meinungen der Mitarbeiter in Gartners Analyseabteilung wider und sind nicht als Fakten anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Zoom

Zoom ist für Sie. Wir helfen Ihnen, Ihre Ideen auszudrücken, mit anderen in Kontakt zu treten und eine Zukunft zu gestalten, in der alles möglich ist. Unsere reibungslose Kommunikationsplattform ist die einzige, die von Anfang an auf Video gesetzt hat – und seitdem setzen wir den Maßstab für Innovationen. Damit sind wir die intuitive, skalierbare und sichere Wahl für große Unternehmen, kleine Unternehmen und Einzelpersonen. Zoom wurde 2011 gegründet und ist ein börsennotiertes Unternehmen (NASDAQ:ZM) mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien. Besuchen Sie zoom.com , und folgen Sie uns auf @Zoom .