ZOOM Aktie
WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008
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12.11.2026 13:03:00
Zoom für Windows: Angreifer können Rechte über das Netz ausweiten
Mit aktualisierten Paketen beseitigt Zoom zwei gravierende Sicherheitslücken in der Windows-Version, die die Rechteausweitung ermöglichen.
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