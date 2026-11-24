ZOOM Aktie
WKN DE: A2DM2L / ISIN: JP3411820008
|
24.11.2026 12:42:33
Zoom Shows Why Rule Breakers Aim for 60% Accuracy
Yesterday, Zoom Communications (NASDAQ:ZM) reported its fastest enterprise revenue growth in 13 quarters and declared its first-ever dividend. The stock rose about 5% in regular trading.
For Team Rule Breakers, the report lands on two recommendations that haven't worked out, at least so far.
The sixth Habit of a Rule Breaker Investor is: Aim for 60% Accuracy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ZOOM CORP Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ZOOM CORP Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ZOOM CORP Registered Shs
|784,00
|1,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: Dow stabil -- ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gibt am Dienstag deutlich ab. Der DAX verliert unterdessen ebenfalls. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.