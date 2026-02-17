17.02.2026 06:31:28

ZOOM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZOOM hat am 16.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -240,42 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ZOOM ein EPS von 116,16 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 5,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 398,850 JPY. Im Vorjahr hatten 9,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,51 Prozent auf 17,44 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte ZOOM 18,07 Milliarden JPY umgesetzt.

