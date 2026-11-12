ZOOM stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ZOOM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 9,96 JPY gegenüber -61,910 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,35 Prozent auf 4,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at