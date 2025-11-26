Zoom Video Communications A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zoom Video Communications A hat am 24.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 59,42 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Video Communications A ein EPS von 13,50 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 131,60 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1 708,47 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at