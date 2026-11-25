Zoom Video Communications A lud am 23.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 33,79 ARS gegenüber 59,37 ARS im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Zoom Video Communications A mit einem Umsatz von insgesamt 1 952,01 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 707,57 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 14,32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at