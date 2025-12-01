ZoomAway Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZoomAway Technologies hat am 28.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 62,22 Prozent auf 0,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at