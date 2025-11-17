|
17.11.2025 06:31:29
Zoomcar: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zoomcar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -88,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent auf 2,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
