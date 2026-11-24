Zoomcar ließ sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zoomcar die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,66 Prozent auf 2,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at