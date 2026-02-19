Zoomcar: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zoomcar präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -71,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Zoomcar im vergangenen Quartal 2,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoomcar 2,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at