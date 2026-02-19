|
19.02.2026 06:31:28
Zoomcar: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Zoomcar präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -71,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Zoomcar im vergangenen Quartal 2,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoomcar 2,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!