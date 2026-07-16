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16.07.2026 06:31:29
Zoomcar zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Zoomcar hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zoomcar ein Ergebnis je Aktie von -41,990 USD vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,92 Prozent auf 2,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,280 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -51,840 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Zoomcar im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,16 Millionen USD. Im Vorjahr waren 9,11 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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