ZoomInfo Technologies legte Quartalsergebnis vor

ZoomInfo Technologies präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

ZoomInfo Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,19 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 306,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 310,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at