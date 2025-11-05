ZoomInfo Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ZoomInfo Technologies hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 318,0 Millionen USD gegenüber 303,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at