ZoomInfo Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ZoomInfo Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,180 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 222,3 Millionen USD gegenüber 139,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,570 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ZoomInfo Technologies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 747,20 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 476,20 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,518 USD und einen Umsatz von 734,70 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at